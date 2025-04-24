Gölbaşı Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm vatandaşları Karabuğday ekimine davet etti. Etkinlik 25 Nisan Cuma günü saat 14:00'da Gölbaşı Belediyesi Tarımsal Ürün Yetiştirme Alanı'nda yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde; Gölbaşı Belediyesi olarak tarıma gönül veren herkesi gerçekleştireceğimiz Karabuğday Ekimi Etkinliğine davet ediyoruz! Yer: Ballıkpınar Mahallesi, Gölbaşı Belediyesi Tarımsal Ürün Yetiştirme Alanı (Capital Country Club Yanı Tarih: 25 Nisan 2025 Saat: 14.00