Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için kapılarını açtı. 25 Ağustos’ta başlayan kayıtlar, 15 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bu yıl merkezlerde 120 farklı branşta tamamen ücretsiz kurs düzenlenecek. Başvurular, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.

Hobi ve meslek kurslarıyla gelişim fırsatı

Altındağlı kadınlar, yeni dönemde hem meslek edindirme hem de hobi kurslarından yararlanabilecek. İngilizce, Arapça, Osmanlıca ve İşaret Dili eğitimleriyle kişisel gelişim imkânı sunulurken; sekreterlik, kuaförlük, cilt bakımı, fotoğrafçılık, grafik ve animasyon gibi kurslar mesleki kazanımlar sağlayacak. Minyatür, ebru, tezhip, hat, kaligrafi, gümüş kazaziye, deri, bakırcılık, karakalem ve iğne oyası kursları da kültürel mirası yaşatarak kadınlara yeni ufuklar açacak.

Müzik alanında bendir, ney, ud, kanun, keman, gitar, saz ve bağlama dersleri ile enstrüman öğrenen kadınlar, Altındağ Belediyesi’nin Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf korolarında yer alma şansı yakalayacak. Sporla ilgilenenler için ise fitness, aerobik, pilates, masa tenisi ve kick boks kursları sağlıklı yaşamın kapılarını aralayacak.

“Altındağlı kadınların hayatı değişiyor”

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nin yıllardır kadınların hayatına dokunduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, şunları söyledi:

“Merkezlerimiz sayesinde binlerce kadın sosyal yaşama katıldı. Kimi meslek sahibi oldu, kimi yeni hobiler edindi. Ayrıca kültürel gezilerle kadınlarımıza hem Ankara’yı hem de çevre illeri tanıtma fırsatı sunduk. Yeni dönemde de sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz sürecek. Kadınlarımızın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.”

Başkan Tiryaki, “Biz büyük bir aileyiz, yeni katılımlarla daha da büyüyeceğiz” diyerek tüm Altındağlı kadınları kurslardan faydalanmaya davet etti.