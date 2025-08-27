Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede yürütülen her projenin arkasında belediye emekçilerinin alın teri olduğunu vurguladı. Yaşar, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak, birlikte yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün hayata geçen her projenin altında belediye çalışanlarımızın emeği var. Asfalt, yol yapımı ve yeşil alan düzenlemeleri gibi devam eden tüm çalışmalar, gece gündüz fedakârca çalışan personelimizin katkılarıyla yürütülüyor” dedi.

Başkan Yaşar, belediyenin hizmet anlayışına da dikkat çekerek şunları kaydetti: “Yenimahalle’ye kazandırılan tüm projelerde belediye işçilerimizin imzası var. Bina yapımı hariç asfalt dökümünden beton üretimine, araç parkımızdan atölyelerimize kadar tüm hizmetleri kendi işçilerimiz gerçekleştiriyor. Bu yönetim anlayışı sayesinde ilçemizde hem istihdam yaratıyor hem de kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Vatandaşın ödediği vergiler, savurganlığa değil, fayda sağlayan projelere harcanmalı. Biz de bu anlayışla 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz.”