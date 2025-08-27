Çankaya Belediyesi, 123 mahalleyi kapsayan ilaçlama çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Kent sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalarla, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere sorununa karşı etkin mücadele veriliyor. Ekipler, vatandaşların sık kullandığı alanları düzenli olarak sağlığa zararsız ilaçlarla dezenfekte ediyor.

Parklar ve oyun alanları öncelikli

Haşere yoğunluğunun görülebileceği noktalara ağırlık veren belediye, özellikle parklar ve yeşil alanlarda yoğun çalışma yürütüyor. Çocuk oyun alanları ile dinlenme bölgeleri düzenli olarak ilaçlanarak vatandaşların güvenle vakit geçirmesi sağlanıyor.

İnsan sağlığına zarar vermeyen uygulamalar

İlaçlama faaliyetlerinde insan sağlığına zarar vermeyen özel karışımlar tercih ediliyor. Haşere ve sineklerin yoğunlaşabileceği bölgeler öncelikli olarak belirleniyor; bu alanlarda gündüz, şehir merkezinde ise gece saatlerinde ilaçlama yapılıyor.