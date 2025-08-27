Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında dikkat çeken bir skandal ortaya çıktı. İddiaya göre, Uysal muayene için odasına gelen bir kadına, “Kendini teşhir eden çıplakları muayene etmiyorum” diyerek tepki gösterdi ve hastayı odasından kovdu.

Daha önce de tepki çeken paylaşımlar yapmış

Olayın ardından doktor Hasan Hüseyin Uysal’ın geçmişte de çocukları ve kadınları hedef alan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Skandal olayın yankı uyandırmasının ardından yetkililer harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, Hasan Hüseyin Uysal hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan yaşanan bu olay sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

KAPALI-AÇIK DAVASI NEDEN BİTMİYOR?

Türkiye toplumu geçmişten günümüze Kürt, Türk, Alevi, Sünni, açık ya da kapalı demeden bir arada, saygı ve hoşgörü içinde yaşamayı sürdürdü. Ancak zaman zaman ortaya çıkan provokasyonlar ve bireysel davranışlar, toplumsal bütünlüğü zedeleyen izlenimler yaratabiliyor.

Hekimlerin tavrı toplumsal sorular doğuruyor

Bir devlet hastanesinde görev yapan hekimin, muayeneye gelen bir hastayı geri çevirmesi vatandaşlar arasında tepki topladı. Özellikle toplumun güven duyduğu, eğitimli ve kültürlü kişilerden beklenen tutumun tam tersine bu tür davranışların yaşanması, “Toplum nereye gidiyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Başörtülü hastanın geri çevrilmesi de tepki çeker

Toplumda dini ya da kültürel farklılıklara yönelik ayrımcı bir tutumun kabul edilemez olduğuna dikkat çekiliyor. Bir başörtülü vatandaşın herhangi bir hekim tarafından muayene edilmemesi de benzer şekilde toplumda ciddi tepkilere yol açabilir.

Uzmanlara göre yozlaşmaya işaret ediyor

Sosyologlara göre, özellikle kültürlü ve toplumda rol model konumundaki kişilerin sergilediği bu tür tavırlar, yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal yozlaşmanın da göstergesi olarak değerlendiriliyor.