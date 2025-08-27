27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı saat 22.00’de başlayacak olan maç, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı’nda kurulacak dev ekranlardan canlı yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, futbolseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ederek “Sandalyeni kap gel” çağrısında bulundu.

Şehrin dört bir yanından taraftarların bir araya gelmesi beklenen etkinlikte, Başkentliler birlikte tezahürat yapıp maç atmosferini açık havada doyasıya yaşayacak.