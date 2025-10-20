Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin ve İzmir’de yer alan 2+1 ve 3+1 tipindeki konutlar ile İstanbul ve Samsun’daki iş yerleri, satışa çıkarılıyor. Toplamda 319 konut ve 197 iş yeri açık artırmayla yeni sahiplerini bulacak.

TOKİ tarafından düzenlenen açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da dört ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Açık artırma noktaları arasında TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu yer alıyor. İstekliler, tekliflerini www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de iletebilecek.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında İzmir Bayraklı’daki konut ve iş yerleri ile İstanbul’un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki ofis ve dükkanlar da bulunuyor. Alıcılar, konut ve iş yerlerini yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile satın alabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Detaylı bilgilere ve taşınmaz listesine www.emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.