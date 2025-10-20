Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Kocasinan ilçesi Akin Mahallesinde meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Mustafa Yerli otomobili ile seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iş insanı Yerli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.