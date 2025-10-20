Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 233'ü sözleşmeli olmak üzere 246 subay istihdam edilecek.

Pursaklarlı Minikler Nezaket Haftası’nda Güzel Davranışları Öğrendi
Pursaklarlı Minikler Nezaket Haftası’nda Güzel Davranışları Öğrendi
İçeriği Görüntüle

Başvurular, 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Bugün başlayan başvurular, 3 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA