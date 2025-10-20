Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, Emlak Konut GYO’nun "Yeni Yuvam" kampanyasının hem sektöre hem de dar ve orta gelirli vatandaşlara nefes aldıracak önemli bir adım olduğunu belirtti. Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sürdürülen sosyal konut projelerinin geliştirilerek devam etmesinin, barınma krizine karşı toplumsal ve ekonomik açıdan büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Yeni Yuvam kampanyasının sadece bir konut satış modeli olmadığını vurgulayan Akçam, “Peşinatsız ve faizsiz ödeme modeliyle dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için erişilebilir konut hayali artık daha gerçek. Bu kampanya, sadece bir satış modeli değil; sosyal adaletin, şehir planlamasının ve ekonomik denge arayışının bir parçası” dedi.

"Daha Önce Uyardık, Bu Model Tam İhtiyaca Cevap Veriyor"

Daha önce yaptığı açıklamalarda sosyal konut projelerinin artırılması gerektiğini sıkça dile getirdiğini hatırlatan TEDB Başkanı, “Defalarca söyledik: Konut, sadece bir barınma aracı değil; toplumsal aidiyetin, ekonomik istikrarın ve şehir kimliğinin temelidir. Yeni Yuvam modeli, bu anlayışı destekleyen bir yapı sunuyor. TOKİ ve Emlak Konut’un tecrübesiyle kamu güvencesi birleştiğinde, vatandaşın güveni de artıyor” ifadelerini kullandı.

"Sektördeki Durgunluğu Kıracak, Umut Olacak"

Akçam, kampanyanın gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğa da çözüm olabileceğini dile getirerek, “Peşinatsız ve faizsiz sistem, yatırımcıyı değil, ihtiyaç sahibini merkeze alıyor. Bu da sektördeki arz-talep dengesini yeniden kuracak. Müteahhitler için yeni projelere başlama cesareti, danışmanlar için daha aktif bir saha, vatandaş için ise umut demek” şeklinde konuştu.

"Kira Baskısından Bunalan Aileler İçin Bir Çıkış Yolu"

Özellikle büyükşehirlerde artan kira fiyatlarına da dikkat çeken Akçam, “60 ay taksitli, ara ödemesiz ve tamamen anapara üzerinden borçlanma imkânı sunan bu model, kira baskısından bunalan aileler için bir çıkış yolu. İstanbul, Antalya ve Balıkesir gibi şehirlerde uygulanacak olması da bölgesel kalkınmayı destekleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

"Bu Sadece Bir Kampanya Değil, Toplumsal Dönüşümün Parçası"

TEDB Başkanı Hakan Akçam, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni Yuvam modeli, sadece ev sahibi yapmıyor; şehirleri daha yaşanabilir kılıyor, vatandaşın geleceğe dair umutlarını güçlendiriyor. Biz TEDB olarak bu tür projelerin yaygınlaşmasını destekliyoruz. Sosyal konut, sosyal huzurun temelidir.”