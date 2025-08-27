Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri tüm hızıyla sürüyor. Etkinliklerin ikinci durağı Yayla Mahallesi’ndeki Ahmet Mergen Parkı oldu. Türk Halk Müziği sanatçıları Cankat Erdoğan, Ersin Perçin ve Yiğit Deniz Ekinci’nin sahne aldığı konser, büyük bir katılımla gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte vatandaşlar, türküler eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

Konser sonrası değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Bizim amacımız sadece konser düzenlemek değil; Keçiören’i sanatın, kültürün, bilimin ve sporun merkezi haline getirmek. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızı buluşturan, birlik ve beraberliği güçlendiren etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Yaz konserlerimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaz konserlerinin üçüncü adresi ise Adnan Menderes Mahallesi olacak. 27 Ağustos Çarşamba günü Mehmet Çakıroğlu Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte Ersin Perçin, Yiğit Deniz Ekinci ve Aysu Ulupınar sahne alacak. Saat 19.00’da başlayacak konserin, Keçiörenlilere müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşatması bekleniyor.