Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Festivali, Sincan Park’ta görkemli bir açılışla başladı. Gündüz saatlerinde hediyelik eşya, giyim ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen vatandaşlar, akşam ise sevilen sanatçıların konserleriyle keyifli anlar yaşadı.

Festival Alanında Yoğun Katılım

Festival boyunca yalnızca müzik değil; yöresel tatlar, el emeği ürünler ve alışveriş imkânı da Sincan Park’a ayrı bir renk kattı. Katılımcılar, kültürel çeşitliliği yansıtan stantlarda yöresel lezzetleri tadarken alışveriş yapma fırsatı da buldu.

Ünlü Sanatçılar Sahnede

Festival konserlerinde Sefo, Fettah Can, Derya Uluğ, Cevdet Arslan ve Uğur Karatekin sahne aldı. Şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşatan sanatçılar, yalnızca Sincanlılara değil çevre ilçelerden gelen Ankaralılara da unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Anadolu Mozaiği Memleket Günleri

Festivalin en ilgi gören bölümlerinden biri de “Memleket Günleri” oldu. Ankara ile başlayan etkinliklerde sırasıyla Yozgat, Çankırı, Ağrı, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Tokat ve Gümüşhane günleri düzenlendi. Her yöre kendi halk oyunları, müzikleri ve lezzetleriyle Sincan Park’ta adeta Anadolu mozaiği yaşattı. Çocuklar ise dev oyun alanlarında gün boyu eğlencenin tadını çıkardı.

Başkan Ercan’dan Teşekkür

Festival alanında vatandaşlarla bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Ercan, “Bu güzel etkinlikler, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye vesile oldu. Festivalimize katılarak coşkumuza ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.