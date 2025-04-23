Deprem, İstanbul'da büyük bir korkuya yol açarken, Ankara'da da bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.

Deprem Ankara'da da Hissedildi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak belirlendi. İstanbul'daki birçok ilçede ve çevre illerde güçlü şekilde hissedilen sarsıntı, başkent Ankara'da da belirgin şekilde duyuldu. Depremin ardından, özellikle yüksek binalarda yaşayan bazı vatandaşlar, güvenlik amacıyla dışarı çıkmayı tercih etti.

Mansur Yavaş'tan Geçmiş Olsun Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hem İstanbul'daki hem de Ankara'daki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yavaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara'da da hissedilmiştir. Başta İstanbul'daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Depremde Can ve Mal Kaybı Hakkında Bilgi Yok

Deprem sonrası şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. AFAD ve ilgili yetkililer, bölgedeki incelemelerine devam ediyor. Ayrıca, depremin ardından İstanbul ve Ankara'da herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.