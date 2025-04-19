İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla netleşti. Yapılan incelemelere göre genç kadının, ormanda geçirdiği günler boyunca maruz kaldığı soğuk hava koşulları nedeniyle hipotermi geçirdiği ve bu duruma bağlı gelişen komplikasyonlar sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Adli Tıp raporunda, Ece Gürel’in soğuk hava koşullarına maruz kalarak hipotermi geçirdiği ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda ayrıca, zehirlenme bulgusuna ya da yabancı bir DNA izine rastlanmadığı bilgisine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Gürel’in vücudunda darp, cebir veya başka bir dış müdahale izine rastlanmadığı belirtildi. Uzmanlar, ölümün tamamen çevresel etkilere bağlı olarak geliştiğini vurgularken, olayın ardından hipotermi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Ece Gürel'in kaybolduğu günden bu yana yürütülen arama çalışmaları, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, genç kadının trajik ölümü, sevdiklerini ve tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu.