DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geleceklerini açıkladı. Bakırhan, Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partilerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, parti olarak sorumluluk almaya hazır olduklarını vurguladı. "Ortak ve demokratik bir yaşam inşa etmeye hazırız. Sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya kararlıyız" dedi.

"Yeni adımlar atılmalı"

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, İmralı süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürecin artık pratik adımlarla ilerlemesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Sayın Bahçeli’nin ifadeleri oldukça önemli. Daha önce Öcalan’ın silahların bırakılması yönünde çağrısı olmuştu, bu kamuoyuna da yansıdı. Gerekli adımlar atıldığında muhatapların da bu çağrıya uyacağını söylemişlerdi. Temennimiz, çatışmasız, şiddetsiz, silahların susacağı, Sayın Ömer Çelik’in de belirttiği gibi güzel günlerin yaşanacağı bir ortamdır" ifadelerini kullandı.

"Fesih tarihi bizde değil"

PKK’nın olası fesih kongresine dair yöneltilen soruya ise Bakırhan, bu konuda herhangi bir tarih bilgisine sahip olmadıklarını, kararın örgüt tarafından verileceğini söyledi. Ayrıca, "Pervin Başkan’ın aktardığı gibi Öcalan’ın moralinin yüksek ve umutlu olması önemli bir işarettir" yorumunu yaptı.

"Sırrı Başkan’ın sağlığı önceliğimiz"

İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle değişiklik olup olmayacağına yönelik soruya da yanıt veren Bakırhan, şu anda böyle bir gündemlerinin olmadığını belirterek, “Bizim önceliğimiz Sırrı Başkan’ın sağlığına kavuşmasıdır” dedi.

PKK’nın kendisini feshetme ihtimaline dair değerlendirmede bulunan Bakırhan, "Sayın Öcalan’ın umutlu ve moralli olması, Bahçeli’nin yapıcı açıklamaları, AK Parti Sözcüsü’nün ve Erdoğan’ın daha önceki değerlendirmeleri göz önüne alındığında, umutlu olmak için elimizde pek çok neden var" şeklinde konuştu.