Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı Çarşamba günü için meteorolojiden uyarı geldi. Tahminlere göre, kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 12°C ile 20°C arasında değişeceği günde, özellikle açık hava etkinlikleri risk altında.

Ankara'da her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan etkinlikleri için hazırlıklar sürerken, yağmur beklentisi organizasyonları etkileyebilir. Uzmanlar, özellikle sabah ve öğle saatlerinde yer yer etkili olabilecek sağanak yağışların, törenleri ve çocuk etkinliklerini sekteye uğratabileceğini belirtiyor. Yetkililerden henüz etkinlik iptali ya da değişikliğiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bazı organizasyonların alternatif kapalı alan planlarını devreye alabileceği tahmin ediliyor. Katılım planlayan vatandaşlara, gelişmeleri yakından takip etmeleri ve yağmura karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklama ise şöyle; “23 Nisan Çarşamba günü Ankara’da yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Havanın gün boyunca parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor."