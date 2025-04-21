İtalya Serie A’nın bu akşamki takvimi altüst oldu! Genoa - Lazio maçı ne zaman, ertelendi mi, oynanacak mı? soruları sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler gözlerini İtalya’ya çevirdi. Vatikan’dan gelen acı haber sonrası futbol dünyası sarsıldı. Peki, bu akşam planlanan Genoa - Lazio karşılaşması iptal mi oldu, neden ertelendi, Serie A’da başka maçlar da oynanmayacak mı? İşte yaşanan gelişmelerin perde arkası...

Genoa - Lazio maçı neden ertelendi? Sebebi tüm dünyayı etkileyen gelişme!

Futbolseverlerin günlerdir beklediği Genoa - Lazio karşılaşması, planlanan saatten önce resmi olarak ileri bir tarihe ertelendi. Bu karar, sadece spor dünyasında değil, tüm İtalya’da geniş yankı uyandırdı. Maçın iptal sebebi ise, sadece bir futbol gündemi değil, küresel çapta yankılanan bir olay: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybetmesi.

İtalya futbol federasyonu, yaşanan bu kaybın ardından Serie A ve diğer profesyonel liglerdeki karşılaşmaları askıya aldığını duyurdu. Genoa - Lazio maçının da içinde yer aldığı bu karar, futbolseverlerde büyük bir şaşkınlık yarattı.

İtalya Ligi'nde bugün maçlar oynanacak mı?

İtalya Serie A’da bugün için planlanan tüm maçların resmi olarak ertelendiği bildirildi. Özellikle Genoa - Lazio maçı ertelendi mi sorusu yoğunlukla araştırılırken, federasyonun kararı ile tüm soru işaretleri netlik kazandı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yaptığı açıklamada “Ulusal yas süreci” kapsamında liglerin birkaç günlüğüne durdurulacağını duyurdu. Genoa ile Lazio arasındaki karşılaşma da bu kapsamda ertelenmiş durumda. Yeni maç takvimi ise ilerleyen günlerde federasyonun resmi kanallarından açıklanacak.

Futbolseverler şokta: Genoa - Lazio maçı bu akşam olmayacak!

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan “Genoa - Lazio maçı bugün oynanacak mı?” sorusu, özellikle Twitter ve Instagram’da gündeme oturdu. Beklenen maçın oynanmayacak olması, özellikle iki takımın taraftarları arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Stadyuma gelmeye hazırlanan bazı taraftarların biletlerini almış olduğu, ancak kararın son dakikada duyurulması nedeniyle bu iptalden son anda haberdar oldukları öğrenildi. Bazı taraftar grupları, federasyonun geç açıklama yapmasını eleştirirken, bir yandan da Papa Francis’in anısına saygı duyduklarını belirten paylaşımlar yaptı.

Papa Francis'in ölümü İtalya futbolunu durdurdu

İtalya’da yalnızca spor camiasını değil, ülke genelindeki tüm organizasyonları etkileyen bu vefat haberi sonrası, Serie A başta olmak üzere birçok etkinlik resmi olarak ertelendi. Papa Francis’in ölümü, dünya çapında taziye mesajları ile karşılanırken, İtalya'daki tüm futbol maçlarına da ulusal yas kararı çerçevesinde ara verildi.

Genoa - Lazio maçı için bilet alan taraftarların, maçın yeni tarihine kadar biletlerini saklamaları gerektiği bildirildi. Ayrıca, yayıncı kuruluşların da bu maçın yeni yayın tarihiyle ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor.

Yeni maç tarihi ne zaman açıklanacak?

Genoa - Lazio maçının yeni tarihi henüz netlik kazanmış değil. İtalya Futbol Federasyonu, öncelikle ulusal yas sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Tüm lig maçlarının yeni programı, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde yeniden düzenlenecek.

Futbolseverlerin bu süreçte federasyonun resmi açıklamalarını takip etmesi öneriliyor. Yayıncı kuruluşlar, bilet satışı yapan platformlar ve kulüplerin sosyal medya hesapları, güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.