Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi deneyimli gazeteci Mehmet Aycan, önceki gün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Aycan için Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakın dostları ve meslektaşları katıldı. Mehmet Aycan, öğle namazına müteakip Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

TGC’DEN TAZİYE MESAJI

TGC Yönetim Kurulu, Mehmet Aycan’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar emek veren değerli üyemiz Mehmet Aycan’ın kaybından dolayı büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

MEHMET AYCAN KİMDİR?

1949 yılında Denizli’de dünyaya gelen Mehmet Aycan, gazeteciliğe 1966 yılında Ankara’da yayımlanan Zafer Gazetesi’nde adım attı. Kariyeri boyunca Milliyet, Hürriyet, Meydan ve Yenigün gibi önemli gazetelerde görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Aycan, aynı zamanda Sürekli Basın Kartı sahibiydi.