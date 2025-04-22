Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların sürece katılımı olmadan çocuk haklarının eksiksiz korunması mümkün değildir. Bu bilinçle, onları her alanda güçlendirmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde organize edilen 'Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı', bugün İstanbul’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın amacı, çocukların haklarını savunabilmeleri, görüşlerini dile getirebilmeleri ve toplumsal hayatta daha etkin roller üstlenebilmeleri için bir zemin oluşturmak olarak açıklandı. Program çerçevesinde çocuk hakları savunuculuğu, gönüllülük faaliyetleri, akran desteği ve çocuk dostu şehirler gibi birçok konu masaya yatırıldı. Çocukların görüşlerinin, politika geliştirme süreçlerine entegre edilmesi hedefleniyor.

‘BU ÇALIŞTAY GELECEK ADINA DEĞERLİ BİR ADIM’

Bakan Göktaş, “Bugün burada çok anlamlı bir amaç için toplandık. Çocuklarımızın sesine kulak vermek, onların düşüncelerini önemsemek ve onları dinlemek adına buradayız. Çünkü çocuklarımız hem bugünümüzün hem de yarınımızın en değerli varlıklarıdır. Bu bağlamda gerçekleştirilen 'Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı', çocuklarımızın karar alma süreçlerine aktif biçimde dahil edilmesi açısından önemli bir adımdır. 23 Nisan’ı kutlamaya hazırlandığımız bu günde, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Göktaş, çocukları ülkenin geleceğinin teminatı olarak gördüklerini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 23 Nisan’ın çocuklarımıza ithaf edilmesi, milletimizin geleceğinin onlara emanet edilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın güçlü, bilgili ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Onların haklarını korumak ve hayallerini desteklemek adına tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

‘ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİ POLİTİKALARI ŞEKİLLENDİRECEK’

Göktaş, çocuk hakları komitelerinin çocukların enerjisiyle büyüdüğünü ifade ederek, “Bugün, sizlerin sunacağı fikirler sayesinde komiteler yeniden şekillenecek. Katkılarınızla daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacak. Burada sunulacak öneriler, çocuk politikalarının gelişmesine katkı sağlayacak. Yani sizin fikirleriniz, bizim kararlarımızı yönlendirecek. Aynı zamanda çocukların toplumsal temsiliyetini de güçlendirecek. Çünkü biz biliyoruz ki, çocuk katılımı olmadan hakların korunması tam anlamıyla sağlanamaz. Bu nedenle çocuklarımızı her yönüyle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

‘ÇOCUKLAR SADECE GELECEK DEĞİL, BUGÜNÜN DE ORTAĞI’

Göktaş, çocukların sadece geleceğin değil, bugünün de aktif bireyleri olduğunu ifade ederek, “Çocuklar sadece geleceğin bireyleri değil, bugünün de ortaklarıdır. Her politikayı onların bakış açısıyla değerlendirmek ülkemizin yararına olacaktır. Bu yüzden çocuk hakları komitelerinin güçlendirilmesi hepimiz için öncelikli bir meseledir. Bu çalıştayda yer alan çocuklar, sadece kendi haklarını değil, toplumun daha adil bir yapıya kavuşması için de sorumluluk üstlenmektedir. Bakanlık olarak vizyonumuz, her çocuğun değerli hissedildiği ve haklarına eksiksiz erişebildiği bir Türkiye’dir” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE AİLE EN TEMEL UNSURDUR’

Ailenin, çocuk gelişimindeki rolüne dikkat çeken Göktaş, “Sağlıklı bireylerin yetişmesinde en önemli unsur, güçlü ve destekleyici bir ailedir. Bu sebeple çocuk haklarını korurken aynı zamanda aile kurumunu da desteklemek temel sorumluluklarımızdandır. Bu anlayışla 2025 yılı, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiştir” dedi.

‘ÇALIŞTAY, DÜNYADAKİ HAK İHLALLERİNE KARŞI VİCDANİ BİR ÇAĞRIDIR’

Bakan Göktaş, etkinliğin aynı zamanda dünya genelinde yaşanan çocuk hakları ihlallerine dikkat çekmek adına önemli bir adım olduğunu belirterek, “Ne yazık ki son 18 ayda binlerce çocuk yaşamını yitirdi. İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli çocuklar, en temel hakları olan yaşam, eğitim ve güvenlikten yoksun bırakılıyor. Gazze başta olmak üzere birçok coğrafyada çocuklar, savaş ve şiddetin en savunmasız kurbanları olarak yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Bu çalıştay, aynı zamanda dünya çocuklarının maruz kaldığı hak ihlallerine karşı vicdanları harekete geçirme çağrısıdır” dedi.

Kendi gençlik döneminde sivil toplum kuruluşlarında aktif olduğunu da hatırlatan Göktaş, “Genç yaşlarımda toplum hizmetlerine gönül vermiş biri olarak, birlikte üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. O dönemde edindiğim tecrübeler bugünkü bakış açımda büyük rol oynadı. Aynı sorumluluk bilinci ve kararlılıkla sizlerin de ilerleyeceğinize inanıyorum. Siz ne kadar güçlü olursanız, bizler de o kadar umutla dolu ve güçlü oluruz. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Şimdi söz sizde. Hayallerinizi ve fikirlerinizi paylaşın, geleceği birlikte şekillendirelim. Daha güzel yarınları birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.