Çin’in Hunan eyaletinin Pingjiang ilçesine bağlı Doutang köyünde, küçük bir teknenin alabora olması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayın 21 Nisan günü yerel saatle 17.30 sıralarında gerçekleştiğini, teknede bulunan 6 kişinin bilinmeyen bir nedenle suya düştüğünü bildirdi. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, nehirde yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve olayın nedenine dair incelemelerin devam ettiği belirtildi.