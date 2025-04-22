Havaların ısınmasıyla birlikte her hafta binlerce Ankaralının nefes almak, doğayla iç içe vakit geçirmek için tercih ettiği Atatürk Sahil Parkı, Gölbaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarıyla yenilendi. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta bahar aylarına özel temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, park genelinde çöp toplama, çim biçme, peyzaj düzenlemesi, kent mobilyalarının bakımı ve çevre dostu ilaçlarla sivrisinek ve haşere ilaçlaması gerçekleştirildi. Böylece parkın hem görsel hem de hijyen açısından daha kullanışlı ve sağlıklı hale getirilmesi hedeflendi.

Başkan Odabaşı: “Daha yeşil, daha temiz bir Gölbaşı için çalışıyoruz”

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Atatürk Sahil Parkı’nın sadece Gölbaşı'nın değil tüm Ankara’nın önemli dinlenme alanlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Odabaşı şu ifadeleri kullandı:

“Gölbaşı’mızın doğal güzellikleri ve yeşil alanları, halkımız için büyük bir değer taşıyor. Özellikle hafta sonları binlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği Atatürk Sahil Parkı'nda, ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla bahar temizliği ve bakım seferberliği başlattık. Amacımız, daha hijyenik, daha konforlu ve sağlıklı bir ortam sunmak. Ayrıca, sivrisinek ve haşereyle mücadelede de doğaya zarar vermeyen çevre dostu ilaçlar kullanıyoruz.”

“Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak en büyük önceliğimiz. Gölbaşı Belediyesi olarak yeşil alanlarımızı koruma ve geliştirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, temiz bir çevre hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Çalışmalar düzenli olarak sürecek

Gölbaşı Belediyesi yetkilileri ise, Atatürk Sahil Parkı’nda bakım, temizlik ve ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. Yaz sezonu boyunca parkın daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı olması için çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.