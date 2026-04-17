Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer, Bodrum’da geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2000’li yılların başında katıldığı Popstar yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Rıza Tamer’den acı haber geldi.

Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde ikamet eden sanatçı, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, düzenli kullandığı ilaçların ardından dinlenmek üzere uzanan Rıza Tamer’in kısa süre sonra fenalaştığı ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

Sanatçının vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.