Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, yaptığı EspressoLab paylaşımından ötürü sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Yapılan paylaşımlardan sonra Divinli hakkında ortaya atılan bir iddia şaşkınlık yarattı.

İddiaya göre Ünlü Fenomen yaptığı reklam paylaşımı karşılığında EspressoLab'den 7 milyon TL'lik bir ücret aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Türkiye'nin her yerindende vatandaşlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler günlerce sokaklarda eylem yapmışlardı. Polis müdahalesi esnasında ise bazı dükkanlara sığınmak isteyen kişilere ise bazı firmalar kapılarını açmamıştı. EspressoLab'de bu firmalardan biri olduğu için Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı markaların içinde yer almıştı.

Öte yandan Ak Partililer ise boykot çağrısını protesto etmek için EspressoLab'e destek ziyaretlerinde bulunmuşlardı.

Yaşanan olaylar neticesinde ise birçok sosyal medya kullanıcısı, sosyal medya fenomeni ve ünlü EspressoLab boykotuna devam ettiklerini belirtmişti.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla EspressoLab'den fotoğraf paylaşımı yapan Mert Divinli birçok ünlü ve kullanıcının tepkisini çekti. Boykot çağrısına destek veren ünlüler Vidinli'yi takipten çıktı.

Vidinli'den ise iddia edilen ücret hakkında henüz bir açıklama gelmedi.