Alternatif Akademi Hareketi ve Bilkent Üniversitesi öğrencileri, "1 Mayıs'a Giderken Faşizmin İnşa Sürecinde İşçi Sınıfının Mücadelesi" etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen konuşma yaptı. Türkmen konuşmasının hemen ardından yeniden ev hepsine çarptırıldı. Türkmen'in ev hapsine çarptırılması Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin tepkilerine neden oldu.

Etkinlikte Türkiye’de işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı baskılara dikkat çeken Mehmet Türkmen, Antep Başpınar’da direnişte olan işçilerin mücadelesini gündeme taşımıştı. Ancak konuşmasından saatler sonra, Türkmen'e bir ay içerisinde üçüncü kez ev hapsi kararı verildi.

Alternatif Akademi Hareketi yaptığı açıklamada, verilen ev hapsinin Antep Başpınar işçilerinin direnişine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alternatif Akademi Hareketi olarak bugün düzenlediğimiz "1 Mayıs'a giderken: Faşizmin İnşa Sürecinde İşçi Sınıfının Mücadelesi" etkinliğinde konuşan BİRTEK-SEN genel başkanı Mehmet Türkmen'e etkinliğimizden saatler sonra tekrardan ev hapsi kararı verildi. Mehmet Türkmen'e bir ay içerisinde verilen üçüncü ev hapsi cezasının Antep Başpınar işçilerinin haklı direnişlerine yönelik bir saldırı olduğunu görüyoruz. İşçi sınıfına ve onun mücadelesine yönelik faşizan baskıları reddediyoruz! Demokratik ve özgür bir ülke için mücadele eden Mehmet Türkmen ve BİRTEK-SEN'in yanındayız! Mücadelemizi 1 Mayıs'ta meydanlara taşıyacağız!"

BİRTEK-SEN GENEL BAŞKANI MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Mehmet Türkmen, Türkiye’de işçi hakları mücadelesiyle tanınan bir sendikacı ve toplumsal muhalefet figürüdür. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN)’in genel başkanı olarak görev yapmaktadır. Özellikle tekstil sektöründe çalışan işçilerin örgütlenmesi, hak arayışı ve direniş süreçlerinde aktif rol oynamaktadır. Türkmen, uzun yıllardır özellikle Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde işçilerin düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve sendikasız çalıştırılmasına karşı yürüttüğü mücadele ile öne çıkmıştır. Sahada işçilerle birebir temas halinde çalışan Türkmen, işçilerin direnişlerini kamuoyuna duyurma konusunda da etkili bir figürdür. Mehmet Türkmen’in mücadelesi, yalnızca ekonomik taleplerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda demokratik haklar, sendikal özgürlük ve örgütlenme hakkının savunulması yönünde de ilerlemiştir. Bu sebeple zaman zaman devlet ve sermaye çevrelerinin hedefi haline gelmiştir. 2025 yılı Şubat ayında, Gaziantep’te devam eden işçi eylemleri sırasında gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmış ancak kısa süre içinde yeniden tutuklanmıştır. "Çalışma hürriyetinin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, “Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum… Geri geleceğim! Mücadeleye devam!” diyerek kararlılığını ortaya koymuştur.