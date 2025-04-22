TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu milletin egemenliğini korumak, bağımsızlığı savunmak, milletten başka hiçbir gücün bulunmadığını ve onun dışında hiçbir beşeri gücün önünde boyun eğmeyeceğimizi ilan etmek, TBMM'nin ilk amacıdır ve görevidir. Bugün milletimize bayram olarak hediye edilen bu özel günün ilk anlamı, milli egemenliğe sahip çıkmaktır" dedi.

TBMM’de gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da katıldı. Etkinlikler kapsamında TRT Çocuk Korusu konseri ve '7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan Konseri' düzenlendi. Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen çocuklar, 23 Nisan’la ilgili şarkılar seslendirdi.

"İÇİNİZDEN ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK"

Konserin ardından söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün burada sizlerle olmak bizleri çok gururlandırıyor, sizleri ve ülkemizi çok seviyoruz. Güzel şeyler diliyoruz, gülün, eğlenin, coşun, bugünün keyfini çıkarın. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sporla ilgilenin, içinizden şampiyonlar çıkacak. Salonlarda ve havuzlarda sizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZE DEĞERLİ BİR DERS VERİYORLAR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların söylediği şarkılardan notlar aldığını belirterek, "Çocuklarımızın şarkıları her şeyi anlatıyor. Şarkılarda geçen bazı ifadeler, kavram haritamızı ortaya koyuyor. Çocuklarımız 'Gezelim, görelim, coşalım, oynayalım' gibi ifadelerle mutluluklarını dile getirdiler. Aynı zamanda 'Egemenlik ilelebet bize emanet' diyerek çok önemli bir vurgu yaptılar. Bu da bize değerli bir ders veriyor. Çocuklarımızın bu kadar sorumluluk sahibi yetiştirilmiş olmalarından çok mutluyum, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Şarkılarında 'Bu vatanın yarınıyız, umuduyuz biz' dediler, bu da çok kıymetli bir ifade. 'Geleceğe umutla, inançla sarılalım' diyorlar, bu da çok önemli. Şarkılarında, milli irade ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de vurgu vardı, bu da bizim için çok kıymetli" dedi.

Bakan Tekin, ayrıca Türkiye genelindeki okullara "Ulusal Egemenlik" temalı etkinliklerin düzenlenmesi için yönerge gönderildiğini ve bu hafta boyunca okullarda binlerce etkinliğin yapılacağını aktardı.

"TBMM'NİN EN ÖNEMLİ VURGUSU MİLLİ EGEMENLİKTİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazi Meclisimiz sadece Cumhuriyet'i kuran ve milletin iradesini temsil eden bir meclis değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nda milli mücadelenin karargahıdır. Ulus’ta kurulan TBMM'nin en önemli mesajı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren milli egemenliktir. Bu milletin egemenliğine sahip çıkmak, bağımsızlığa sahip çıkmak, milletten başka hiçbir gücün egemenliğini kabul etmemek, TBMM'nin ilk amacıdır ve görevidir. Bu nedenle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilk anlamı, milli egemenliğe sahip çıkmaktır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin geleneksel hale gelmesini dileyerek, "Cumhuriyetimizi ileriye taşımak, milli egemenliği hatırlamak ve yeni nesillere aktarmak için daha güçlü bir gelecek inşa etmeliyiz. Çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına güçlü adımlarla taşınacak olan evlatlarımızdır. Onların eğitimi, milli ve manevi değerlerle yetişmeleri, çağın gerekliliklerine uygun bilgi ve bilimle donatılmaları, Türkiye Yüzyılı'nın teminatıdır. İşte bizler bu hedefle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda ödül kazanan öğrencilere madalyalarını verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Etkinlikleri kapsamında dereceye girenler, basketbol, badminton, tenis, yüzme, okçuluk, bocce, satranç, jimnastik ve özel sporcular kategorilerinde ödüllerini aldı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalyalar ve hediyeler verildi.