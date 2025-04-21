Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli geçtiğimiz günlerde Espressolab hakkında bir paylaşımda bulundu. Vidinli bulunduğu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti . CHP’nin yaptığı boykotta önemli bir yere sahip olan kahve zinciri Espressolab paylaşımı yapan Vidinli’ye tepki göstermek amacıyla birçok ünlü ve kullanıcı Sosyal medya fenomenini takipten çıktı.

X’te kısa zamanda gündem olan paylaşım eleştiri yağmuruna tutuldu.

Mert Vidinli ise binlerce kişinin gösterdiği tepki üzerine sessizliğini bozdu.

“PAYLAŞIMIM POLİTİK BİR DURUŞ GÖSTERMEMEKTE”

Ünlü fenomen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Emre Kocadağ ve Nikol Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım, Ankara’dan geldiğim günden bugüne en zor anlarım da yanımda oldular. Ailecek görüştüğüm sevdiğim ve saydığım bir ailedir. Paylaşımın hiçbir şekilde politik bir duruş göstermemektedir. 300 tane franchise şubesi olan yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan emek veren insanların yanındayım. Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım sevgiler” ifadelerine yer verdi.

Mert Vidinli'yi Takipten Çıkan Ünlüler

O paylaşım sonrası takipten çıkan ünlüler şöyle: Mert Yazıcıoğlu, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum, Özge Özpirinççi, Emircan İğrek ,Simge Sağın.