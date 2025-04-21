Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4’üncü Tarım Orman Şûrası kapsamında düzenlenen 'Tarım Diplomasisi Atölyesi’nin 'Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi' başlıklı özel oturumuna katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Bakan Yumaklı'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ve Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr de katıldı. Oturumda tarım diplomasisinin stratejik boyutları, gıda güvenliği, su kaynaklarının önemi ve ülkelerarası işbirlikleri konuları ele alındı.

'TARIM DİPLOMASİSİNE 360 DERECE BAKMAK LAZIM'

Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin tüm dünyaya yayıldığını aktaran Yumaklı, "Türkiye için yeni bir durum değil. Bazı ülkelere gıda yardımı şeklinde başlamıştı ancak belli bölgelere yönelik değil; dünyanın dört bir yanına yayıldı. Herhangi bir yerde sel, taşkın, deprem olur yine ülke olarak oraya her halükarda bir şekilde ulaşıp insanların derdine derman olmak için hep var olur. Aynı zamanda bu nitelik ve nicelik olarak da çeşitlenmiş durumda. Zaman içerisinde de özellikle insani yardımların uluslararası bir boyut kazanmış olmasından hareketle, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla da çok ciddi bir işbirliğini getirdi. Yani Tarım Diplomasisine aslında 360 derece bakmak lazım. Eldeki imkan ve kabiliyetiniz bunları ulaştırmanız gereken yerlere hızlıca bunları ulaştırıyor olmanız; neye ihtiyaç varsa onu temin edebiliyor olmanız ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edebilmeniz büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN DEĞERLENDİRMELER TAMAMLANMIŞ DURUMDA'

Bakan Yumaklı, "Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bizle Türkiye’yi, bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir stratejik stok merkezi olarak konumlandırma talebiyle geldi. Biz de Dışişleri Bakanlığımızla bunları istişare ettik. Türkiye’nin stratejik stok merkezi olma konusu ve bütün değerlendirmeler tamamlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle, inşallah ülkemizin Stratejik Stok Merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz. Biz burada bugüne kadar Türkiye’nin bu alandaki etkinliğini kurumsal bir yapıya döndürme yönünde bir çalışması olduğunu da buradan ifade etmek isterim" dedi.

'JEOPOLİTİK KONUMUMUZ STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

Böyle bir merkez olmada Türkiye’nin konumunun önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Jeopolitik konumumuzun çok önemli olduğunu hep konuşuruz; ancak bir kez daha altını çizelim. Bizim jeopoltik konumumuz aynı zamanda krizlerin de yaşandığı bütün coğrafyalara çok ciddi bir yakınlık içeriyor. Dolayısıyla gıdanın ihtiyacı olana en hızlı şekilde ulaştırılması, bu bağlamda konumumuz itibariyle bize önemli bir avantaj sağlıyor. İnşallah, bu stratejik stok merkezi bu amaca çok yoğun bir şekilde hizmet edecek" diye belirtti.

BOLAT: 2023-2024 YILI TARIMSAL ÜRÜNLER İHRACATINDA İYİ GEÇTİ

Programa katılan ve tarımsal ürünlerdeki ihracat ve ithalat rakamlarını paylaşan Bakan Bolat ise, "Bizim 2023-2024 yılı tarımsal ürünler ihracatında iyi geçti. 2023’te 31 milyar dolar tarım ve işlenmiş gıda ürünlerimiz vardı. 2024’te yüzde 5,4 artışla 32,5 milyar dolara yükseldik. Genel ihracat artışımız yüzde 2,5’ti geçen sene. İthalatımıza baktığımızda, 2023’te 23,5 milyar dolar ithalatımız vardı. 2024’te 2,1 milyar dolar azalışla 21,4 milyar dolara düştü. İhracat artışı ve ithalat azalışı sayesinde, gıda ve tarım sektöründeki dış ticaret fazlamız 2023’te 7 milyar dolarken, 2024’te 10,8; yaklaşık 11 milyar dolara yükseldik. En önemli pazarlarımız Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 8,6 milyar dolar, Irak 4,5 milyar dolar, Almanya 2,3 milyar dolar, ABD 2,1 milyar dolar, Rusya 1,9 milyar dolar, İtalya 1,4 milyar dolar ihracatımız var" diye konuştu.

626 MİLYON DOLARLIK KARKAS CANLI BÜYÜKBAŞ VE BESİ HAYVANI İTHALATI

Bakan Bolat, "Kalemlere de baktığımızda en önemli kalemler arasında özellikle sebze meyve ürünlerimizi görüyoruz. Bunun dışında hububat var, unlu mamuller var, makarna var, başta fındık olmak üzere sert kabuklu yemişler ve kuruyemişler var.Şimdi kurutulmuş ürünler devreye giriyor özellikle batılı pazarlarda. Taze sebze meyve 2 Euro ise kilosu, kurutulmuş ürün 10 Euro, bazılarında 15 Euro oluyor. İthalatımızda da özellikle yağlı tohumlarda eksiğimiz var; 2,8 milyar dolar ve tropikal meyveler de devreye girdi. Hayvansal ve bitkisel yağlarda da 3 milyar dolar ithalatımız var. Hububatta da alıp makarna ve un yapmak için karma yaptığımız bir ithalat gereksinimimiz oluyor.İthalatta tedarikçi ülkelerin başında Rusya geliyor 3,4 milyar dolar, Brezilya 2 milyar dolar ve Ukrayna 2 milyar dolar. Halkımıza satın alabilecekleri, et tüketimini makul fiyatlarda tedarik etmek için de geçen yıl karkas ve canlı büyükbaş ve besi hayvanı olarak 626 milyon dolarlık ithalatımız oldu" dedi.

'510 KADIN KOOPERATİFİNE 110 MİLYON LİRA DESTEK VERDİK'

Bakan Bolat, "Biz bakanlık olarak kadın kooperatiflerine destek veriyoruz. 510 kadın kooperatifine 110 milyon lira destek verdik. İlk kuruluşta makine-ekipman desteği ve sonra 1 yıl boyunca 2 personel istihdamı hibe olarak ve fuarlara katılım desteği verdik. Bir hafta önce bu rakamlarımızı tam 2,5 kat artırarak makine ekipman alımında 1 milyon liraya, kooperatif başına bir defaya mahsus hibe verdik.Fuar katılmaya 150 bin lira ve personel istihdamında da 538 bin lira 2 personel için 1 yıl boyunca hibe desteklerimiz bulunmakta" diye konuştu. Bakan Bolat, "Bizim ülkelerle olan münasebetlerimizde tarım konusu, ihracat konusu, ithalat konusu, teknik engellerin kaldırılması her zaman önemli bir gündem oluşturuyor. İhracat Genel Müdürlüğümüz olarak ‘GATE’ diye yeni bir proje başlattık teknik engellerin kaldırılması, gıda ihracatında ve ithalatında. Bu noktada da yoğun bir danışmanlık desteği veriyoruz ve muhatap olan ülkelerle de bu teknik engelleri kaldırmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Birçıok ülkeyle mesafe alındı ki ihracatımız bu noktaya yükseldi" şeklinde açıklama yaptı.