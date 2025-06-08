Olay, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Cami önünde yaşandı. Aralarında 2 sene öncesine dayanan husumet bulunan M.Ö. ile H.M.(38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.M. üzerinde bulunan silahla M.Ö.’ye ateş açtı. M.Ö., vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralandı. İhbar ile bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmada M.Ö.’nün iki yıl önce H.M.’yi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.