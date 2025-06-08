Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan Kuruca Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Hacet Bayramı nedeniyle Nallıhanlılarla bir araya gelen Güngör, bayram kapsamında dualar edildiğini ifade etti.

Ertunç Güngör, düzenlenen Hacet Bayramı etkinliğinde başta mahalle muhtarı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Hacet Bayramı nedir?

Hacet Bayramı, Anadolu’nun bazı bölgelerinde, özellikle de Yozgat, Çorum, Sivas, Tokat ve çevresinde yaşayan insanlar tarafından kutlanan dini ve kültürel bir gelenektir. Genellikle bolluk, bereket, sağlık ve dileklerin kabulü için toplu bir şekilde dua edilen bir etkinliktir.