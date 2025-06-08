İstanbul’da büyük ilgi gören yaşam vadileri projesini tüm Türkiye’ye taşımayı hedefleyen İmamoğlu, şehirlerin nefes almasını sağlayacak doğa merkezli projelerin yaygınlaştırılacağını vurguladı. İstanbul’daki uygulamaların örnek alınarak farklı şehirlerde de hayata geçirileceğini belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

“Şehirlerimizde sadece beton değil, doğanın tüm güzelliklerine yer açacağız. İstanbul’da yaptık, şimdi sıra tüm Türkiye’de.”

Yeşil Altyapı ile Sürdürülebilir Şehirler

İmamoğlu’nun açıklamaları, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kentleşme adına büyük önem taşıyor. Doğaya duyarlı yaşam alanlarının artırılması, hem vatandaşlara nefes aldıracak hem de şehirlerin uzun vadede iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayacak.

Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız.



İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız.



“Yeşil Türkiye Seferberliği” sayesinde milletimizi hak ettiği gibi… pic.twitter.com/ZoFLiXF5Kh — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 8, 2025