Ankara’nın Keçiören ilçesi Ayvalı semtindeki pazar yerinde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Abdullah Ü. isimli bir kişi, kafasından vurularak ağır yaralandı.

Olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdullah Ü., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emniyet birimleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında saldırganın, Abdullah Ü. ile aralarında husumet bulunan eski iş arkadaşı İ.K. olduğu belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda tespit edilen İ.K., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.