İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmedePakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ve Pakistan arasındaki dayanışma ile dostluğun perçinlediğini söylediği aktarıldı.

Erdoğan, Şerif'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

İletişim Başkanlığ'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 8, 2025