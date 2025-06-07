Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi mirasını koruma, tanıtma ve gelecek nesillere aktarma hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi tamamlanarak geçici kabul süreci gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kalbi Ulus’ta Tarihe Işık Tutan Proje

Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni kültür ve turizmin önemli merkezlerinden biri haline getirmek isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı üzerinde başlattığı projeyle hem tarihi dokuyu koruyor hem de Ankara'nın turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Restorasyonu tamamlanan Ankara Roma Tiyatrosu’na ait özgün taşlar, tiyatronun kuzeydoğu bölümünde sergilenmeye başlandı. Ayrıca yürüyüş yolları boyunca yapılan aydınlatma imalatları ile tarihi doku estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Ulus Arkeopark Ziyaretçilerini Tarihle Buluşturacak

Tamamlanan proje ile Ulus Arkeopark, sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda ziyaretçilere tarih ve kültürle iç içe zaman geçirebilecekleri modern bir mekân sunuyor. Seyir terasları, bilgi panoları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, ziyaretçi karşılama merkezi, VIP güvenlik kulübesi, sergi alanları ve otopark gibi pek çok donatıyla donatılan Arkeopark, yerli ve yabancı turistler için cazip bir durak olacak.

Ankara'nın Kültürel Hafızasına Katkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamlı restorasyon ve düzenleme çalışması, kentin kültürel mirasını yaşatmanın yanı sıra, tarih bilincinin gelişmesine de önemli katkı sağlayacak. Ulus Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi, başkent Ankara’yı kültür turizmi açısından daha görünür ve çekici hale getirmeyi hedefliyor.