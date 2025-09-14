Maçın Özeti

Karşılaşma Başlangıcı: Hakem Ozan Ergün , mücadeleye düdük çaldı. Yardımcılıkları Ceyhün Sesigüzel ve Süleyman Özay yaptı.

İptal Gol: 11. dakikada Trabzonspor’un Onuachu ile bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası faul nedeniyle iptal edildi.

Kırmızı Kart: 17. dakikada Okay Yokuşlu , Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Trabzonspor, 19. dakikadan itibaren 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe’nin Golü: 45. dakikada Fred’in şutu sonrası En Nesyri, boş kaleye topu göndererek Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Buse Naz Çakıroğlu 51 Kg Finalinde Balkibekova’ya Mağlup Oldu İçeriği Görüntüle

İkinci yarıda Fenerbahçe baskısını sürdürdü, En Nesyri ve İrfan Can Kahveci’nin fırsatlarına rağmen başka gol olmadı ve maç 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Domenico Tedesco İlk Maçına Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenico Tedesco ’yu getirmişti.

40 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’deki ilk maçında Trabzonspor’u mağlup ederek takımıyla iyi bir başlangıç yaptı.

Transferler İlk Kez Sahada

Kerem Aktürkoğlu , Ederson ve Marco Asensio , Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Kerem ve Ederson ilk 11’de başladı; Asensio ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.

“Nefret Yok, Futbol Var” Mesajı

Karşılaşmanın santra vuruşu sonrası oyuncular, “Nefret Yok, Futbol Var” mesajı vermek için topu 1 dakika taca atarak hareketsiz kaldı.