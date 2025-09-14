Maçın Özeti
-
Karşılaşma Başlangıcı: Hakem Ozan Ergün, mücadeleye düdük çaldı. Yardımcılıkları Ceyhün Sesigüzel ve Süleyman Özay yaptı.
-
İptal Gol: 11. dakikada Trabzonspor’un Onuachu ile bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası faul nedeniyle iptal edildi.
-
Kırmızı Kart: 17. dakikada Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Trabzonspor, 19. dakikadan itibaren 10 kişi kaldı.
-
Fenerbahçe’nin Golü: 45. dakikada Fred’in şutu sonrası En Nesyri, boş kaleye topu göndererek Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda Fenerbahçe baskısını sürdürdü, En Nesyri ve İrfan Can Kahveci’nin fırsatlarına rağmen başka gol olmadı ve maç 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.
Domenico Tedesco İlk Maçına Galibiyetle Başladı
-
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenico Tedesco’yu getirmişti.
-
40 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’deki ilk maçında Trabzonspor’u mağlup ederek takımıyla iyi bir başlangıç yaptı.
Transferler İlk Kez Sahada
-
Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktı.
-
Kerem ve Ederson ilk 11’de başladı; Asensio ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.
“Nefret Yok, Futbol Var” Mesajı
Karşılaşmanın santra vuruşu sonrası oyuncular, “Nefret Yok, Futbol Var” mesajı vermek için topu 1 dakika taca atarak hareketsiz kaldı.