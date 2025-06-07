Klipte Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşması yer alıyor. Ayrıca Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un T10X modeli ve Bayraktar AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı gibi savunma teknolojilerinden etkileyici görüntüler izleyicilerle buluştu.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden simge yapılar eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden şu mesaj verildi:

“Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etmekte kararlıyız. Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye’dir.”

Birlik ve Teknoloji Vurgusu

Video, bayram sevincini paylaşırken Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanındaki atılımlarını da gururla yansıtıyor. AK Parti, milli değerlere bağlılık ve kardeşlik duygusunu öne çıkararak vatandaşlara güçlü bir mesaj verdi.