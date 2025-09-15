Yangın saat 23.00 sıralarında merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde 2 katlı müstakil bir evde çıktı. Evde tek başına yaşayan ve yatalak olduğu belirtilen Kutbettin Bursal’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Eve giren itfaiye görelileri, Bursal’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bursal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu arada yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursal’ın çocukları büyük üzüntü yaşadı. Çocuklarının ayrı evde kaldığı ve gündüzleri gelerek babalarının ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi. Evdeki incelemenin ardından Bursal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.