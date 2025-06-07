Bakan Yerlikaya, bayram vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

“Kurban Bayramımızın 2. günü, kahraman şehidimiz Teğmen Fikret Dinçer'in Konya'daki baba ocağını ziyaret ettik. Şehidimizin annesi Zübeyde ablamız, babası Ali ağabeyimiz, değerli eşi Şerife kardeşimiz ve biricik kızı Mina yavrumuz ile bir araya geldik. Dualarımız şehidimiz içindi. Kahraman şehidimiz Fikret Dinçer, Kuzey Irak'ta 23 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştu. Aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun.”

"Aziz Hatırası Asla Unutulmayacak"

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Bakan Yerlikaya’nın özellikle şehidin kızı Mina ile kurduğu temas yürekleri burktu. Ailenin acısını paylaşan Bakan Yerlikaya, şehitlerin fedakârlıklarının her zaman hatırlanacağını vurguladı.

Şehit Teğmen Fikret Dinçer, 23 Mart 2019’da Kuzey Irak’ta yürütülen operasyon sırasında şehit düşmüştü. Geride bıraktığı ailesi, her bayramda onu dualarla anıyor.

Kurban Bayramımızın 2. günü, kahraman şehidimiz Teğmen Fikret Dinçer’in Konya’daki baba ocağını ziyaret ettik;

şehidimizin annesi Zübeyde ablamız, babası Ali ağabeyimiz, değerli eşi Şerife kardeşimiz ve biricik kızı Mina yavrumuz ile bir araya geldik.



Dualarımız şehidimiz… pic.twitter.com/8492jOnjF8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 7, 2025