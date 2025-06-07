Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı'nın ilk gününde evinde bulunan havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapıldı. Zeyrek'in tedavisi devam ederken kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kaza ihmaldi

Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum.

Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konustu.Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alaklı şüpheleri vardı. Şahıs her seyin yolunda olduğundan söyledi. Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalısmadığını söyledi ve sadece motoru çalıstırmak için aksam yanında telefonu bile olamdan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için)kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektirik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir sey olsa babamı bacağından elektirik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektirik çarpuyordu yani kaçak akım rolesi (elektirik çarpması durumunda elektiriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ayrıca şartelin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadir ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor.

Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."