Miting, “Vesayete karşı, demokrasi için kayyıma ve darbeye karşı, halkın iradesi için” sloganıyla düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 81 il başkanı mitinge katıldı.

Özel konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün Çankaya Köşkü, Anıtkabir, Meclis ve meydanlarla Cumhuriyetimizin yaşayan müzesine, Ata’mızın şehrine hoş geldiniz. Bu tarihi meydanda tarih yazıyoruz. 1950’lerden bugüne haksızlığa direnenlerin meydanındayız. Bugün vesayete ve darbeye ‘hayır’ demek için buradayız.”

Cezaevindeki Belediye Başkanlarına Destek

Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinden 4 gün önce Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığını vurguladı:

“Hep birlikte sesleniyoruz: Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Kendisi ve arkadaşlarımız 19 Mart darbesinden beri cezaevindedir. Adana’dan, İzmir’den, Antalya’dan, İstanbul’dan 17 belediye başkanımız siyasi tutsak olarak cezaevlerinde bulunmaktadır. Bu dava siyasidir, iddialar iftiradır. Arkadaşlarımız masumdur; yapılan darbedir, geleceğin Cumhurbaşkanı ve iktidarına yapılan bir darbedir.”

CHP’nin Baba Evine Kimse Dokunamaz

CHP Genel Başkanı, partinin binalarına ve yönetimine yönelik saldırılara tepki göstererek, şunları söyledi:

“Hapiste canımıza, dışarıda malımıza, evimize kastediyorlar. Baba evimize, partimizin binalarına saldırdılar. İstanbul İl Başkanlığımıza, kongremize ve İl Başkanımız Özgür Çelik’e dava açtılar. CHP’nin baba evine kimse el uzatamaz. O uzanan elleri baba evinin gerçek sahipleri pişman eder.”

Mitingde Özel, halka ve partililere demokrasiye ve CHP’nin kurumlarına sahip çıkma çağrısı yaptı.