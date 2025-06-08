Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sigortalı annelerin, her bir doğum için emzirme ödeneğiyle desteklendiğini aktardı.

Bakan Işıkhan ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilen emzirme ödeneğinin 357 milyon lira olduğunu söyledi.

2025 için emzirme ödeneğinin 153 milyon lira olduğunu bildirdi.

"Evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya dair, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024 yılında 357 milyon TL’ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 153 milyon TL’ye ulaştı." ifadelerine yer verdi.

Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz.🌍



👶Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz.



✅2024 yılında 357 milyon TL’ye ulaşan emzirme… pic.twitter.com/MKPSAuqiRr — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 8, 2025