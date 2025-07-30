Temmuz 2025, Ankara için yalnızca yaz mevsimi değil, aynı zamanda dayanılmaz sıcakların da habercisi oldu. Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları, özellikle gece saatlerinde hissedilen "tropikal gecelerle" birlikte kentte yaşamı zorlaştırdı. Vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken, klima satışlarında dikkat çeken bir artış yaşandı.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde klima satışları Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 60 oranında artarken, bu artıştan en çok etkilenen şehirlerden biri de Ankara oldu. Özellikle Yüksekova’dan Mamak’a, Çankaya’dan Keçiören’e kadar birçok ilçede klima satışlarında gözle görülür bir yoğunluk yaşandı. Elektronik mağazaları ve online satış platformları stok yetiştirmekte zorlanırken, birçok marka klima kampanyalarını öne çekti.

Ankara’da Klima Talebi Neden Bu Kadar Arttı?

Uzmanlara göre, bu yıl Ankara’da art arda yaşanan sıcak hava dalgaları, hava sıcaklığının gece saatlerinde dahi 30 dereceyi aşmasına neden oldu. Serinleme ihtiyacının sadece gündüz değil, uyku saatlerinde de hissedilmesi klima talebini zirveye taşıdı. Bununla birlikte, nem oranındaki artış da vatandaşların vantilatör gibi geçici çözümler yerine kalıcı serinleme alternatiflerine yönelmesine yol açtı.

İyi Bir Klima Nasıl Seçilir? 2025 İçin Altın Rehber

Artan talep, beraberinde “Hangi klimayı almalıyım?” sorusunu da getirdi. İşte 2025 yazında klima alırken dikkat edilmesi gereken temel kriterler:

1. Doğru BTU Seçimi: Odanızın Boyutuna Uygun Klima Alın

Klimanın BTU (ısıtma/soğutma kapasitesi) değeri, kullanılacak alanın büyüklüğüne göre seçilmelidir.

10-20 m² odalar için: 9.000-12.000 BTU

20-30 m² için: 12.000-18.000 BTU Ankara Mamak'ta korkutan yangın! İçeriği Görüntüle

30 m² ve üzeri salonlar için: 18.000-24.000 BTU önerilir.

2. Enerji Verimliliği: A++ veya A+++ Tercih Edin

Elektrik faturalarında sürprizlerle karşılaşmamak için enerji sınıfı yüksek klimalar tercih edilmelidir. A+++ enerji sınıfı ürünler, hem çevre dostu hem de uzun vadede tasarruf sağlar.

3. İnverter Teknolojisi: Sessiz ve Dengeli Serinlik

İnverter özellikli klimalar, sabit hız yerine ihtiyaca göre güç ayarlayarak çalışır. Bu sayede daha az enerji tüketir ve sessiz çalışır.

4. Hava Temizleme ve Filtreleme Özellikleri

Toz, polen ve bakterileri filtreleyen modeller özellikle çocuklu aileler ve alerjisi olanlar için büyük önem taşır.

5. Yetkili Servis ve Garanti Süresi

Montaj işleminin mutlaka yetkili servis tarafından yapılması, hem ürünün ömrünü uzatır hem de garanti koşullarını geçersiz kılmamak için kritiktir.

6. Kampanyaları Takip Edin

Temmuz ve ağustos aylarında klima fiyatları 15.000 TL ile 60.000 TL arasında değişiyor. Pek çok marka, montaj dahil yaz kampanyaları ve taksit seçenekleri sunuyor. Özellikle MediaMarkt, Teknosa, Arçelik, Vestel ve Bosch gibi markalar tüketicilere cazip fırsatlar sağlıyor.

Klima Satışı Artarken, Fiyatlar da Yükseliyor

Sıcaklıkların aniden artması sadece talepleri değil, fiyatları da yukarı çekti. Klima üreticileri ve bayileri, döviz kuru ve ham madde maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle bazı modellerde yüzde 20’ye varan fiyat artışları yaşandığını belirtiyor. Bu nedenle klima almayı planlayanlara, olası yeni zamlar gelmeden karar vermeleri öneriliyor.

Ankara’da Yaz Sıcağına Karşı En Etkili Silah – Doğru Seçilmiş Bir Klima

Temmuz 2025, Ankara’da klimasız yaşanamayacak bir yaz olarak kayıtlara geçti. Aşırı sıcaklar, tropikal geceler ve artan nem oranı; hem bireysel kullanıcıları hem de iş yerlerini hızlı bir çözüm arayışına itti. Ancak uzmanlar, klima seçiminin aceleye getirilmemesi gerektiğini, doğru BTU, enerji sınıfı, inverter özelliği ve servis garantisinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.