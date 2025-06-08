Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Paylaşmanın Bayramı” sloganıyla geleneksel hale getirdiği Kurban Bayramı Et Paylaşımı Kampanyası, bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Bayramın birinci gününde kurban eti bağışları alınmaya başlandı.

Kampanya kapsamında, hayırseverler kurban etlerini Ankara’nın beş farklı noktasında kurulan toplama alanlarına getirerek sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına katkı sağlıyor. Bayramın ilk gününde, toplamda 2,5 tonun üzerinde kurban eti toplanarak teslim alındı.

Et Payları Gıda Mühendisleri Denetiminde Kabul Ediliyor

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Tesisler ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürü Esin Mızrak, kampanyaya ilişkin şunları söyledi:

“Kampanya kapsamında hayırseverlerden gelen kurban etlerini kabul ediyoruz. Etler, gıda mühendislerimizin gözetiminde kontrol edilerek, soğuk zincir koşullarına uygun şekilde saklanıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor. Bayramın ikinci günü de et dağıtımımız sürecek. Herkese mutlu bayramlar diliyoruz.”

Başkentlilerden Yoğun İlgi: “Güven Duyuyoruz”

Kurban bağışında bulunan vatandaşlar, uygulamaya olan güvenlerini şu sözlerle dile getirdi:

Umut Sayar: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne güvendiğim için et bağışımı buraya yapıyorum. Bu hizmet sayesinde kurban eti gerçekten ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Gönül rahatlığıyla destek veriyorum.”

Nuri İlker Has: “Bu hizmet beni duygulandırdı. Veren el ile alan el birbirini görmeden yardım gerçekleşiyor. Çok anlamlı ve değerli bir uygulama.”

Kurban Etleri 5 Noktada Soğuk Zincir Araçlarla Toplanıyor

Vatandaşlar, kurban etlerini bayramın ikinci günü de aşağıdaki noktalarda kurulu olan soğuk zincir araçlarına teslim edebiliyor:

Çankaya – Turan Güneş Bulvarı (Çetinkaya / Nişantaşı Pazarı önü)

Etimesgut – Bağlıca Göbek

Ayrancı – Kapalı Pazar Yeri

Etlik – Gazze Caddesi (Antares AVM üzeri)

Batıkent – Gimsa önü

Ayrıca Yenimahalle’deki ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu da et bağışlarını kabul eden noktalar arasında yer alıyor.