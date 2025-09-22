Yozgat’ın Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mensubu olduğum MHP üyeliğimden, son günlerde yaşanan talihsiz olayların partime ve birlikte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ekinci’nin istifa kararı, Sorgun’da siyasetin seyrini değiştirecek önemli gelişmelerden biri olarak yorumlandı. İstifanın ardından Ekinci’nin siyasi geleceğine dair nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.