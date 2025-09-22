Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun görevinden istifa etmediği belirtildi. Son günlerde kamuoyunda yer alan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

TFF’den yapılan açıklamada, “MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu görevine devam etmektedir. İstifa ettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Federasyon, hakemlik sistemi ve liglerdeki tartışmaların sürdüğü dönemde, görev değişikliklerine dair resmi duyuruların yalnızca TFF tarafından yapılacağına da dikkat çekti.