ANKARA’nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iş insanı Z.E., şoförü Z.Ş. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olay, Cevizlidere Caddesi’nde 06 EZD 779 plakalı cipte gerçekleşti.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Z.Ş., yanında bulundurduğu tabanca ile patronu Z.E.’ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Z.E., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik şeridi oluşturdu ve cipi incelemeye aldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., kısa sürede suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin batması ve borçların ödenmemesi nedeniyle tartıştıklarını ve olayın bu nedenle yaşandığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.