Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği işbirliğindeki forum, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Program, merhum UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Muhtar Kutlu anısına düzenlenen 'Sınırlar Çizilmeden, Duvarlar Örülmeden' etnofotoğrafi sergisinin açılışıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, forumun açılışında yaptığı konuşmada, somut olmayan kültürel miras ve yaşayan miras çalışmalarını artırarak devam ettirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Terzi, 'Bu anlamda hızlı ve gayretli çalışmaya azimliyiz. Bugün Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda bu çalışmayı yapıyor olmamız çok kıymetli. İnşallah, bu işleri yurt dışındaki akraba topluluklarımıza da ileteceğiz. Bu iki günün çok verimli ve faydalı geçmesini temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da merhum Kutlu'nun akademik ve etnofotografik çalışmalarının, somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sağladığını kaydetti.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus ise Kültür Yolu Festivallerinin, Türkiye'nin kadim geçmişini dikkat çekici biçimde yansıttığını belirterek, yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşa Türk medeniyetinin mirasını taşımaya yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği Başkanı Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, somut olmayan kültürel mirasın, toplulukların bugününü anlamak ve yarınlarını kurmak için süreklilikle üretilen canlı bir alan olduğunu kaydetti.

Merhum Kutlu'nun oğlu Umur Kutlu da babasının anısına konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 'Muhtar Kutlu ve Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları' oturumu yapıldı.

Yaşayan Miras Forumu, yarın sona erecek.