Olay dün akşam saatlerinde Caddebostan'da yaşandı. Trafik kazası yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü. Yerdeki sürücü kalkmaya çalıştığı esnada üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti. O sırada çevrede olan bir kadın, saldırgana tepki gösterdi ve polis çağıracağını söyledi. Budu duyan ve kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla 'Senin boğazını keserim' diyerek kadını tehdit etti. Ağır küfürler eden saldırganı, yanına gelen arkadaşı olay yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA