Olay, Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol C sokakta saat 14.30 sıralarında yaşandı. 34 KUT 258 plakalı otomobil şoförü, sokağa giriş yaptıktan sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otomobil önce 3 katlı binanın girişindeki doğalgaz kutusuna sonrasında ise bodrum katta bulunan dairenin demir parmaklıklarına çarptı.

Gaz ekiplerce kesildi

Meydana gelen çarpmanın etkisiyle zarar gören doğal gaz kutusundan gaz sokağa yayıldı. Gaz kokusu dolayısıyla paniğe kapılan mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı ve vatandaşları sokaktan uzaklaştırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, doğal gaz ekipler tarafından kesildi.

"Kolum uyuştu bacağımı kaldıramadım titriyorum"

Mahalle sakinlerinden Sabriye Demir, "Küt diye bir ses duydum ev sallandı. 'Deprem oluyor' dedim. Doğalgaz ses çıkarınca camdan baktım. Nasıl oldu bilmiyorum. Merdivenlerden nasıl indiğimi bilmiyorum. Korkudan nefesim tıkandı. Kolum uyuştu bacağımı kaldıramadım titriyorum" diye konuştu.

"Ana boru olduğu için çok gaz çıktı"

Mahalle sakinlerinden Sedat Ayar ise, "Araç sokaktan gelirken çocuğa çarpmamak için doğalgaz borusuna çarpmış. Gaz kaçağı oluştu. Aşırı gaz kaçağından dolayı sokağı boşalttık. Ana boru olduğu için çok gaz çıktı. Panik oluştu. Allah'tan kimseye birşey olmadı" dedi.