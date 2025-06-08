Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı dolayısıyla toplanan et yardım miktarını açıkladı. Ankara halkı 'Paylaşım Bayramı'nda toplam 3 ton eti ABB'nin Et Paylaşım Kampanyasına bağışladı.

ABB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''Paylaşmanın Bayramı’nı hep birlikte yaşadık. Kurban Bayramı’nda hayırseverlerimizle el ele vererek yine güzel bir dayanışmaya imza attık. “Kurban Bayramı’nda Et Paylaşımı Kampanyası” kapsamında bu yıl 3 tondan fazla kurban etini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, Başkentte hiç kimse yalnız değil demeye devam ediyoruz.'' açıklaması yer aldı.

🤝 Paylaşmanın Bayramı’nı hep birlikte yaşadık.



Kurban Bayramı’nda hayırseverlerimizle el ele vererek yine güzel bir dayanışmaya imza attık.



📦 “Kurban Bayramı’nda Et Paylaşımı Kampanyası” kapsamında bu yıl 3 tondan fazla kurban etini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık.… pic.twitter.com/TX5o5WUZWG Başkentte 'Paylaşmanın Bayramı' İçeriği Görüntüle June 8, 2025