Kaza, öğle saatlerinde Düzce merkezde bulunan Karaca Kavşağı'nda yaşandı. Y.B. kontrolündeki 81 ACN 309 otomobil ile G.A. yönetimindeki 34 CZU 926 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 81 ACN 309 plakalı otomobilde bulunan T.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA